Обнаружены эффективные против вируса гепатита Е вещества

Ученые Рурского университета в Бохуме обнаружили растительные соединения, которые могут стать основой для препаратов против гепатита E (HEV). Результаты исследования опубликованы в журнале Antiviral Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили библиотеку химически модифицированных рокаглатов на предмет их противовирусного действия. Рокаглаты представляют собой группу растительных веществ, продуцируемых различными деревьями, имеющими красную древесину. Давно известно, что эти соединения оказывают ингибирующее действие на пролиферацию некоторых раковых клеток. Однако только в 2008 году впервые были опубликованы данные об их действии против РНК-содержащих вирусов. Например, рокаглаты могут ингибировать репликацию вирусов Эбола, HEV, вирусов Зика, а также SARS-CoV-2.

Ученые протестировали 205 веществ, чтобы оценить их эффективность против вируса гепатита в клеточной культуре. Для этого они использовали линии раковых клеток и геномы HEV, помеченные репортерным геном. По количеству произведенного белка, кодируемого репортерным геном, исследователи могли точно измерить, насколько успешно вирус реплицируется в присутствии различных соединений.

Оказалось, что ингибирующая концентрация трех наиболее эффективных рокаглатов составляет 0,5-3 наномоля. Общей чертой этих соединений является присутствие амидиногруппы. В дальнейшем исследователи планируют изучить эффективность и токсичность испытанных рокаглатов уже на живом организме.