Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал напиток, который следует употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мирошников заявил, что от инфарктов и инсультов может защитить свекольный сок. Как объяснил специалист, в этом напитке содержатся флавоноиды - вещества, которые снижают уровень "плохого" холестерина в организме. Он отметил, что именно "плохой" холестерин является основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач добавил, что ежедневно следует выпивать по 250 миллилитров свекольного сока, чтобы уберечь себя от инфарктов и инсультов.