Кишечные инфекции оказались способны передаваться воздушно-капельным путем

Ученые из Национального института здравоохранения США обнаружили, что группа вирусов, вызывающих кишечные инфекции, может распространяться через слюну мышей - исследование было опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это говорит о том, что ротавирусы и норовирусы, входящие в эту группу, могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

"Это совершенно новая область - считалось, что эти вирусы не затрагивают слюнную железу, размножаются преимущественно в кишечнике и передаются фекально-оральным путем. Теперь мы можем найти новые способы диагностики этих вирусов и предотвращения их распространения" - считает автор исследования Нихал Алтан-Боннет.

По словам исследователей, находка была сделана случайно - ученые проводили эксперименты с кишечными вирусами на мышатах, у которых нет к ним иммунитета.

Ученые заразили новорожденных мышей в возрасте менее 10 дней вирусом и позволили им сосать молоко матери. Исследователи заметили, что у мышат появился иммунитет к вирусам. При этом в тканях молочных протоков матери вирусы активно размножались.

Инфекция в теле матери увеличила выработку борющихся с вирусами антител в грудном молоке, что в конечном итоге помогло избавиться от инфекции у мышат. Стремясь узнать, как вирусы вообще попали в ткани груди матерей, исследователи провели дополнительные эксперименты и обнаружили, что слюнные железы мышат воспроизводят эти вирусы в больших количествах.

В дальнейшем ученые рассчитывают подтвердить гипотезу о возможности передачи вируса через слюну человека.