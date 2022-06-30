Ученые объяснили, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Исследователи из Чикагского университета и Медицинской школы Бостонского университета обнаружили у женщин ген MGMT, который увеличивает риск болезни Альцгеймера у женщин. Работа была опубликована в журнале Alzheimer's Disease & Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели полногеномный поиск ассоциаций - в исследованиях такого типа обычно сравнивают геномы разных групп людей. Так, в первую входили женщины-члены этнорелигиозной общины европейского происхождения с деменцией, а во вторую - женщины-американки с болезнью Альцгеймера. Всего было проанализировано более 10 тыс. геномов.

У членов обеих групп не было найдено гена APOE ε4, который принято связывать с развитием болезни Альцгеймера, но был неизвестный ранее ген MGMT.

Затем исследователи дополнительно изучили функции этого гена и обнаружили, что эпигенетически регулируемая экспрессия MGMT, который играет роль в восстановлении повреждений ДНК, связана с развитием ряда признаков болезни Альцгеймера у женщин.