Врач рассказал, какие продукты провоцируют появление солнечных ожогов

Повышение чувствительности к воздействию солнца на кожу может вызвать употребление определенных продуктов, рассказал в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нетипичная реакция кожи на солнце может возникнуть из-за употребления инжира или фенхеля. Вещества, которые содержатся в этих продуктах, накапливаются в коже, и при взаимодействии с солнечными лучами возникает ожог.

"Эти вещества действуют на организм изнутри, их вредное воздействие на кожу заметили еще несколько столетий назад. Если часто есть инжир или фенхель и загорать, то велик риск развития меланомы", - предупредил врач.

Специалист также отметил, что в солнечную погоду стоит избегать попадания на кожу сока цитрусовых или петрушки, клетки эпидермиса становятся более возбужденными, и на том месте, куда попал сок, появится ожог.