Врач назвала главные причины набора веса летом

Врач клиники превентивной медицины, Наталья Зубарева назвала главные причины набора веса летом. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утоление жажды излишне сладкими или калорийными напитками может стать главной причиной лишнего веса. При этом человек даже не замечает, какое количество жидкости он поглощает в течение дня. От лимонадов, кваса или пива лучше отказаться, отдав предпочтение обычной воде.

"Увеличенный световой день способствует более позднему засыпанию, что в свою очередь лишний раз зовет к холодильнику. В жаркое время аппетит снижается, а вот снижая температуру помещения мы тем самым провоцируем сбой природных механизмов и "хомячим" как медведи в берлоге. И это еще одна причина не злоупотреблять кондиционерами", - предупредила специалист.

Врач также отметила, что полезные для здоровья прогулки, летом превращаются в бесконечные перекусы мороженым или сладкими десертами, что тоже способствует набору лишнего веса. Среди прочих причин прибавки лишних килограммов доктор выделила перерыв в походах в спортзал, отеки в жару.