Врач рассказала, можно ли избавиться от аллергии на солнце

Фотодерматит или аллергия на солнце встречается почти у 20% людей на планете, усиливать ее могут определенные продукты или косметические средства, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач-дерматолог Зоя Константинова, передает Day.Az.

При аллергических реакциях на воздействие солнца, на теле может появиться сыпь, схожая с крапивницей, человек испытывает неприятные ощущения - зуд и раздражение вокруг пораженного участка.

"Спровоцировать фотодерматит могут привычные кремы, продукты или смена климата. Например, человек уехал в Турцию или Египет и там началась аллергия на солнце, хотя на родине ее никогда не было", - отметила врач.

По мнению специалиста, помочь справиться с аллергическими реакциями могут антигистаминные препараты, которые нужно принимать только после консультации с врачом, также важно беречь кожу от прямых солнечных лучей.

"Фотодерматит проявляется не только крапивницей или покраснениями, бывают и более тяжелые аллергические реакции, которые требуют длительного лечения. Лучше всего носить закрытую одежду и не появляться на открытом солнце без защитных косметических средств", - резюмировала дерматолог.