Врач объяснил вред анальгетиков при головной боли

Невролог Александр Комаров рассказал о вреде анальгетиков и спазмолитиков при мигрени. В интервью News.ru он объяснил, почему при головной боли не стоит принимать подобные препараты и назвал более эффективный способ лечения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Невролог отмечает, что мигрень всегда начинается со спазма сосудов, который приводит к возникновению головной боли. "Люди не любят терпеть боль и в этот момент стараются принять любое количество препаратов, начиная со спазмолитиков, заканчивая анальгетиками", - говорит врач.

Комаров уверен, что прием подобных препаратов не решает проблему, а лишь скрывает неприятные симптомы. "Как правило, на мигрень они не действуют, это больше такой ритуальный вариант, который не срабатывает, а просто немного убирает неприятные ощущения", - утверждает он.

По его словам, в таких случаях врачи назначают специальные противомигренозные препараты, которые нужно успеть принять при первых признаках ее проявления. "Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды, - рассказывает он. - Первые спазмы блокируются, и синдром не развивается дальше".

Для профилактики мигрени, как отмечает Комаров, назначают моноклональные антитела. "Все остальные вещи неэффективны и больше относятся к ритуалам", - заключает он.