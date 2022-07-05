Врач предупредил об опасности употребления кофе в жару

Злоупотребление кофе в жару может привести к обезвоживанию организма и спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кофе обладает свойством сужать сосуды, в то время как в жару они расширяются, если пить напиток регулярно, то велик риск повышения артериального давления и большой нагрузки на сердце.

"Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать", - предупредил врач.

В день здоровый человек может выпивать не более двух чашек кофе, при этом лучше всего запивать его стаканом воды комнатной температуры, от ледяных жидкостей лучше отказаться.