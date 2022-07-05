Базилик и эстрагон помогают держать кровяное давление под контролем

Высокое давление увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты. Гипертония означает, что давление в ваших кровеносных сосудах необычно высокое. Несмотря на то, что есть лекарства, которые можно принимать, чтобы контролировать кровяное давление, для многих людей изменения образа жизни, такие как диета и физические упражнения, могут иметь положительный эффект.

По словам врача-кардиолога Олег Варфоломеева, всего лишь добавление двух трав в свой рацион может держать кровяное давление под контролем, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

"Существует несколько органических способов снизить артериальное давление, например, прием пищевых добавок или продуктов, содержащих калий, который способствует поддержанию нормального артериального давления. Люди часто забывают о ценности трав, а базилик и эстрагон не только вкусны, но и активно улучшают потребление калия", - говорит врач.

Калий помогает снизить кровяное давление, потому что уменьшает воздействие натрия на организм. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой.

"Калий также помогает ослабить напряжение в кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления. Увеличение содержания калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с артериальным давлением выше 120/80, которые в остальном здоровы", - говорит врач.

Помимо сбалансированной и здоровой диеты, такие продукты, как бананы, не только питательны, но и богаты калием и клетчаткой, что снижает риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Пикша содержит сильный источник калия, как и готовые к употреблению абрикосы, отличная закуска, которую можно добавить в свой повседневный рацион.