Врач перечислила ошибки при соблюдении правильного питания

Люди, решившие начать придерживаться здорового образа жизни, совершают несколько ошибок в питании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, нельзя начинать утро с приема апельсинового сока.

"Если вы начнете завтрак с этого напитка, то сразу получите передоз по фруктозе. Фруктоза - это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира", - предупредила врач.

Как добавила Павлова, люди зачастую злоупотребляют жирами.

"Самый яркий пример - орехи. Они очень полезны, их надо обязательно есть. Идеально - на завтрак по 1-3 штучки нескольких сортов. Но мы не можем остановиться. Или жареный бекон на завтрак. Это бомба по содержанию конечных продуктов гликирования, которые наносят огромный удар по нашей молодости и здоровью", - отметила врач.