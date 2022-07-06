Врач объяснил, что произойдет с организмом, если есть только овощи

Попытки "обмануть" аппетит и есть как можно больше овощей приведут к пищевым срывам и желанию есть как можно больше вредной для организма еды, рассказал URA.Ru врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калиничев, передает Day.Az.

Если человек переходит на так называемую овощную диету и заменят необходимые углеводы и калории на растительную клетчатку, то может возникнуть повышенный аппетит. Организм стремится получить недостающие полезные вещества из любой, часто вредной еды.

"По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально. Классический обед - это сложные углеводы, белок и жиры, условно, растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге мы получаем ожирение и диабет", - предупредил врач.

Специалист отметил, что из-за подобных нарушений питания при дефиците веса может наблюдаться избыток жировой массы, так называемый Skinny Fat.