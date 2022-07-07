Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств

Заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра "Коммунарка" Анастасия Лебедева рассказала, что действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу лучше до 11 часов дня или после 17 часов вечера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лебедева отметила, что в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть более внимательными к своему организму. Это следует делать потому, что под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, а также по-другому могут действовать лекарственные препараты, а с потом выделяются множество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма. В это же время, при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Кардиолог отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует чаще находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.