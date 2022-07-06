Врач сообщил о новом способе передачи оспы обезьян

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что заразиться оспой обезьян можно не только воздушно-капельным путем от человека к человеку, но и через загрязненные поверхности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В первую очередь оспа обезьян передается капельным путем. Для заражения достаточно получаса контакта. Хотя, как показывают наблюдения, вирус пытается адаптироваться и улучшить свою способность передаваться. И уже доказано, что оспой обезьян можно заразиться через загрязненные поверхности, через фомиты. Это подтверждают зарубежные наблюдения. Пациенты контактировали с поверхностью, к которой прикасался носитель, и заразились", - рассказал Токарев.

По его словам, на поверхности вирус может находиться вплоть до 35 недель. Он остается заразным при различных температурах и может находиться на ручках дверей, на сиденьях стула, унитаза, на кранах, на дозаторах мыла, на сотовых телефонах.