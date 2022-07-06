Врач предупредила об опасности разливного пива

Нарушение правил хранения и продажи разливного пива может грозить проблемами с желудком и стать причиной отравления, сообщила "Москве 24" врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева, передает Day.Az.

Если тара, в которой хранится разливное пиво недостаточно герметично закрыта или в помещении не соблюдаются требования санитарных норм, то в напитке могут размножаться болезнетворные бактерии. По мнению специалиста, не обработанный кран для разлива может стать источником пищевого отравления.

"Пиво, как и любой другой пищевой продукт, - хорошая питательная среда для болезнетворных микробов. Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе", - предупредила врач.

Аплетаева также напомнила, что лучше не злоупотреблять пивом, напиток содержит фитоэстрогены, которые оказывают негативное влияние на мужские половые гормоны.