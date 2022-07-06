Редкая болезнь спровоцировала окостенение тканей и мышц у американки

29-летняя женщина страдает от фибродисплазии - редкого генетического заболевания, которое вызывает окостенение соединительных тканей и мышц, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь диагностировали у американки еще в пятилетнем возрасте, фибродисплазия поражает одного человека на миллион, за всю историю медицины врачи изучили лишь 900 случаев. Соединительная ткань и мышцы теряют подвижность и костенеют, фактически провоцируя рост второго скелета.

Уже более двух лет молодая женщина прикована к постели. Она не может самостоятельно передвигаться и по ее словам превращается в "живую статую".

Положительных прогнозов врачи не дают, на фоне болезни у женщины развился венозной дерматит, из-за которого она испытывает сильные боли.