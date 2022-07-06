Инженеры создали микророботов для автоматической чистки зубов

Международная группа ученых при участии специалистов Пенсильванского университета разработала микророботов для эффективной чистки зубов без рук, исследование было опубликовано в журнале ACS Nano, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройства состоят из наночастиц оксида железа, которые обладают как каталитической, так и магнитной активностью. Используя магнитное поле, исследователи могут направлять движение и конфигурацию для формирования щетинообразных и нитеобразных структур для чистки зубов.

Кроме того, микророботы также производят противомикробные препараты, которые убивают вредные бактерии полости рта.

Ученые также провели ряд экспериментов с использованием этой системы на муляжах и настоящих человеческих зубах. Тестирования показали, что роботизированные узлы могут принимать различные формы, практически устраняя липкие биопленки, которые приводят к кариесу и заболеванию десен.

"Правильный уход за полостью рта является трудоемким процессом. Вы должны почистить зубы щеткой, затем зубной нитью, потом прополоскать рот. Это многоступенчатый процесс. Робототехническая система может выполнять все три операции одновременно без помощи человека, это автоматизированный процесс", - объяснил соавтор исследования Хен Ку.