Врачи обнаружили, что иммунный ответ на COVID-19 повреждает мозг

Иммунный ответ организма на COVID-19 повреждает кровеносные сосуды мозга и может привести к краткосрочным и долгосрочным неврологическим симптомам. Об этом говорится в исследовании Национального института здравоохранения США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели вскрытие девяти человек, которые умерли после заражения коронавирусом. В результате были обнаружены повреждение кровеносных сосудов и воспаление в мозге пациентов.

Затем команда изучила нейровоспаление и иммунные реакции с помощью иммуногистохимии, метода, который использует антитела для идентификации специфических маркерных белков в тканях. В ходе работы исследователи обнаружили, что антитела участвуют в атаке на клетки кровеносных сосудов мозга, что приводит к кровотечению, образованию тромбов и увеличивает риск инсульта.

Согласно более ранним исследованиям группы, SARS-CoV-2 не был обнаружен в мозге пациентов. Это позволяет предположить, что вирус не заражал мозг напрямую.