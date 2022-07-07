Названы лекарства, которые нельзя пить в жару

Прием некоторых лекарств в жару может негативно повлиять на организм, так, анальгетики сгущают кровь и провоцируют повышение артериального давления, рассказал "АиФ" врач-кардиолог, терапевт Азизхон Аскаров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прием в жару препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую, дыхательную и мочевыделительную систему, может способствовать резким перепадам артериального давления и другим неприятным ощущениям. В некоторых случаях человек может потерять сознание, чувствовать одышку и нехватку воздуха.

"Сгущают кровь препараты для похудения, гормональные средства, препараты-анальгетики, так называемые нестероидные противовоспалительные средства. Они также могут быть причиной резкого изменения артериального давления, перебоев в работе сердца, болей в животе", - предупредил врач.

Также стоит контролировать прием мочегонных средств, которые часто назначают при гипертонии и заболеваниях сердца, эти лекарства могут спровоцировать обезвоживание организма. В случае появления неприятных ощущений стоит проконсультироваться с лечащим врачом.