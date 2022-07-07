В Подмосковье хирурги спасли девочку с ножевым ранением сердца

Школьница поступила в Щелковскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи диагностировали у 11-летней девочки ножевое ранение правого желудочка и проникающую рану груди. Пациентка потеряла почти 600 миллилитров крови и не могла самостоятельно дышать, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

"Мы экстренно провели операцию. Ушили рану сердца, поставили дренажи в правую и левую плевральную полости", - рассказал главный врач Щелковской больницы Антон Демидов.

Состояние девочки удалось стабилизировать, она переведена на лечение в отделение кардиологии Московского областного научно-исследовательского клинического института.