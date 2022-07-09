Врач объяснил, вредно ли не есть в жару

Снижение аппетита в жаркие дни - абсолютно нормальный физиологический процесс, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, отсутствие аппетита в жару связано с процессами терморегуляции в организме. Лучше не заставлять себя есть, а уделять больше внимания питьевому режиму, стоит отказаться от сладкой газировки или легкого алкоголя.

"Это может быть момент сезонного детокса, оздоровления. Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы "подъедает" то, что накопил лишнего. При таком ограниченном питании наступает момент омоложения, многие это чувствуют, у них, например, выравнивается давление", - заявил Гинзбург.

Диетолог также отметил, что если аппетит не вернулся вместе со снижением температуры воздуха, это может быть тревожным признаком и указывать на развитие опасных заболеваний.