Врач рассказала, кому противопоказан загар
Солнечные ванны, если не увлекаться ими, могут оказать положительное влияние на здоровье человека, насытить организм витамином D, но для некоторых людей загар может быть опасен, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-дерматовенеролог, трихолог Татьяна Сулима, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению специалиста, категорически нельзя загорать людям с выявленными онкологическими заболеваниями, волчанкой и псориазом в период обострения болезни. Это может усугубить состояние. Запрещено принимать солнечные ванны и женщинам с гинекологическими проблемами, в частности, с миомой матки.
"Существуют лекарственные препараты, которые повышают восприимчивость организма к солнечным лучам. Среди них: антибиотики, препараты, нормализующие давление, противогрибковые препараты, косметические средства с маслами", - предупредила врач.
От длительного нахождения на открытом солнце стоит отказаться при наличии большого количества родинок на теле, под воздействием ультрафиолета они могут воспалиться и спровоцировать развитие меланомы.
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