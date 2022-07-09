Сколько COVID-19 может находиться в организме?

У некоторых пациентов коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Вместе с этим у человека остаются симптомы заболевания, но он уже не заразен. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился", - сказала Пшеничная.

По словам специалиста, чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений. У человека снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость.