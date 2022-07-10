COVID-19 сейчас практически неотличим от других ОРВИ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, однако он может вызывать обострение различных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в настоящий момент коронавирус сложно отличить по течению и симптомам от ОРВИ. При этом, COVID-19 остается опасным и вызывает обострения или манифестацию разных аутоиммунных заболеваний, болезней кожи, легких, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт подчеркнула, что в процессе восстановления после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. В случае, если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, отметила Пшеничная.