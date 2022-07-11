https://news.day.az/medicine/1477806.html Врач рассказала об опасности арбуза для здоровья
Врач рассказала об опасности арбуза для здоровья
Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова заявила, что вещества, используемые при выращивании арбузов, могут навредить организму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет об азоте, пестицидах и нитратах, уточнила она.
"Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках", - сказала врач.
Кроме того, в арбузах содержатся высокие дозы калия, а превышение его уровня плохо влияет на сердце, ведет к нарушениям сердечного ритма.
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