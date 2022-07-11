Врач рассказала об опасности арбуза для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова заявила, что вещества, используемые при выращивании арбузов, могут навредить организму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об азоте, пестицидах и нитратах, уточнила она.

"Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках", - сказала врач.

Кроме того, в арбузах содержатся высокие дозы калия, а превышение его уровня плохо влияет на сердце, ведет к нарушениям сердечного ритма.