Иммунолог назвал новый симптом коронавируса

Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил заявил, что ночная потливость является новым симптомом варианта "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дополнительный симптом для BA.5 - ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье", - сказал он, добавив, что симптом никак не связан с повышением температуры.

По словам специалиста, этот симптом может проявиться как у взрослых, так и у детей.