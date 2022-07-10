https://news.day.az/medicine/1477851.html Иммунолог назвал новый симптом коронавируса
Иммунолог назвал новый симптом коронавируса
Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил заявил, что ночная потливость является новым симптомом варианта "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Дополнительный симптом для BA.5 - ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье", - сказал он, добавив, что симптом никак не связан с повышением температуры.
По словам специалиста, этот симптом может проявиться как у взрослых, так и у детей.
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