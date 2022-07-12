На Кузбассе хирурги установили в голове девочки пластину, напечатанную на 3D-принтере

В Кемерове нейрохирурги провели операцию девочке с доброкачественной костной кистой в головном мозге.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрав Кузбасса.

Полгода назад девочке удалили образование в пределах здоровых тканей, после этого пораженный участок необходимо было восстановить с помощью пластины. Имплант, отпечатанный на 3D-принтере, полностью повторяет форму пораженной кости, его отпечатали в Москве специально для пациентки.

"Сегодня это уже этапная операция. Девушка поступила к нам полгода назад. Мы видели, что есть разрушенный участок лобной с переходом на теменную кость, требовалось его закрыть", - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи детской клинической больницы Константин Ковальков.

Медики отметили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, уже через неделю девочка может быть выписана на амбулаторное лечение.