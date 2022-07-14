Французский регулятор: нитриты могут быть причиной рака прямой кишки

Нитриты и нитраты - это пищевые добавки, которые производители колбас используют, чтобы продлить срок годности продуктов, предотвратить появление в них бактерий и придать серой по своей природе ветчине аппетитный розовый цвет. Но, как выяснили специалисты из Французского национального агентства по санитарной и продуктовой безопасности (Anses), нитриты и нитраты - далеко не безвредны. Более того: они могут быть причиной рака прямой кишки, от которого во Франции каждый год умирают 18 тысяч человек. При этом такие добавки можно найти в 75% колбас, продаваемых в стране, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"На сегодня Франция и французские производители установили норму количества нитритов, которая на 40% ниже, чем общеевропейская. Такой же подход и у Дании. Норма нитритов в наших двух странах - самая низкая в Европе и в мире", - говорит представитель Федерации производителей колбасных изделий Франции Фабьян Кастанье.

Впрочем, этого недостаточно для правозащитных ассоциаций Foodwatch и "Лига против рака". Они требуют от властей полностью запретить использование нитритов и нитратов. Французское правительство уже пообещало разработать план действий, который позволит снизить количество вредных добавок в продуктах питания. Законопроект будет представлен в Нацассемблее осенью.