Назван неожиданный симптом рака

Ярко выраженная отечность после укусов кровососущих насекомых может быть признаком развития онкологических заболеваний, рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если укус комара или мошки долго не проходит, то это может стать поводом для обращения к онкологу. Сильный отек на месте укуса может указывать на развитие рака крови.

"Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности", - предупредил специалист.

Заподозрить у себя развитие какого-либо онкологического заболевания без медицинских исследований практически невозможно, человек может чувствовать себя совершенно здоровым и не подозревать, что болен раком.

Врач напомнил о важности профилактических медицинских осмотров и своевременных обследований.