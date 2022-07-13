Ученые назвали фактор, негативно влияющий на умственное развитие ребенка

Плохое питание и беспорядок и шум дома ухудшают наносят ущерб когнитивным и исполнительным функциям маленьких детей, об этом говорится в исследовании ученых из Иллинойского университета, которое было опубликовано в журнале Nutrients, передает Day.Az. Таким образом у детей страдают память, внимание и эмоциональный контроль.

В исследовании участвовали почти 300 семей. Все дети в возрасте от 18 до 20 лет находились под наблюдением специалистов с момента рождения. Ученые собирали данные о диетических привычках детей, изменении веса, социально-эмоциональных навыках и отношениях в семье.

Анализ всех данных показал, что плохое питание, включающее регулярное употребление различных сладостей, снеков и продуктов глубокой переработки, а также беспорядок и шум в доме связаны со снижением когнитивных способностей у детей.

Команда ученых выдвинула гипотезу, что более спокойные семьи с предсказуемым распорядком дня могут смягчить влияние плохого питания на исполнительную функцию детей.