Ученые установили длительность инкубационного периода оспы обезьян

Исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что инкубационный период оспы обезьян составляет 7-8 суток. Пока не прошедшая рецензирование работа была опубликована на сервисе препринтов MedRXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили 39 подтвержденный и 1 предполагаемый случаи заражения оспой обезьян, зарегистрированные в США и Нидерландах до 6 июня 2022 года.

Средний инкубационный период от заражения до появления первых симптомов составил 6-7 дней. Однако также был зарегистрирован случай, когда инкубационный период составлял 17 дней.

Передача вируса оспы обезьян от человека к человеку происходит при тесном контакте с зараженным. Ранее считалось, что инкубационный период для этого заболевания составляет 4-14 дней.

Симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль и усталость. В течение одного-трех дней после начала лихорадки у пациента появляется сыпь, которая постепенно становится струпьями. Пациенты считаются заразными до тех пор, пока все симптомы не исчезнут.