Названы три самых полезных для сердца перекуса

Для поддержания нормальной работы сердца и сосудов рекомендуется включать в рацион продукты, богатые Омега-3, клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-гастроэнтеролог, терапевт Мария Ляпина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.

Чем разнообразнее рацион, чем больше он содержит овощей, зелени и фруктов, тем больше микроэлементов и полезных нутриентов человек получает. Между основными приемами пищи в качестве полезных для сердца перекусов отлично подойдут орехи и авокадо.

"Для восполнения нормы Омега-3 к ним можно добавить немного семечек, а антиоксиданты присутствуют в сухофруктах. Авокадо - источник ненасыщенных жиров, которые снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечных заболеваний. Плод богат калием, необходимым для нормализации давления. Можно сделать тост из цельнозерновой муки, авокадо и помидора - в последнем, кстати, содержатся антиоксиданты" - посоветовала врач.

При риске развития инфаркта или инсульта стоит добавить в рацион клюкву, клубнику или чернику, также стоит съедать хотя бы одно яблоко в день, благодаря полезным веществам, фрукт снижает уровень холестерина и препятствует появлению холестериновых бляшек.