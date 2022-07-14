Построена модель распространения вируса оспы обезьян

Ученые из Уральского федерального университета построили математическую модель распространения вируса оспы обезьян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, ученые пришли к выводу, что лучший результат в борьбе с вирусом дает карантин.

"Мы выяснили, что ограничение числа контактов действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов", - сообщили в пресс-службе УрФУ.

Также, по словам специалистов, все факторы [распространения вируса - "Газета.Ru"] носят случайный характер.

"Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра - 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию", - пояснили в пресс-службе.