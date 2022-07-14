Офтальмолог объяснила, чем белая бумага лучше желтой

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала Gazeta.ru, что при чтении текстов с желтой бумаги работоспособность человека падает на 10 процентов. Ранее замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров заявил, что изготовленная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, передает Day.Az.

"Оснований полагать, что небеленная бумага лучше, конечно никаких нет. На самом деле белый цвет бумаги для глаз, если говорить о здоровье и о восприятии образов, то, конечно, он более полезен, нежели желтый. Чем ближе бумага к белому цвету, тем легче ею пользоваться, тем быстрее человек читает, меньше делает ошибок. Если сравнивать, наверное, процентов на 10 падает работоспособность при работе с небеленной бумагой", - пояснила Шилова.

По словам офтальмолога, оттенок бумаги влияет не только на четкость изображения, но и на его цветовую передачу.

"Мы же знаем, что на самом деле белый цвет - он не белый. Когда мы говорим о восприятии цвета, у нас задействовано три типа колбочек. Это рецепторы, которые воспринимают у нас цветовую картинку и распознают образы. Красные, синие и зеленые рецепторы. И вот смешение этих трех цветов дает нам восприятие белого. Когда мы видим желтый цвет, это значит, что у нас не работают синие рецепторы. Для текстов нам важно, чтобы была максимальная контрастность, поэтому и создают бумагу белую, а текст и принты - черные", - отметила специалист.

Шилова добавила, что желтая бумага не вредна для здорового человека, но вызывает большее зрительное утомление.

"При длительной работе или при некоторых возрастных заболеваниях, например, при катаракте, человек в целом может что-то видеть хуже, считываемость объектов на желтой бумаге будет явно ниже, чем на белой. Я думаю, что это ошибочное мнение (что небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой. - "Газета.Ru") возникло тогда, когда стали экстраполировать данные электронных гаджетов. У нас же сейчас есть ночные режимы, когда экран приобретает желтый оттенок. Но тут ошибка кроется в том, что мы говорим о внешнем освещении. То есть экран дает желтоватый оттенок, когда снижается внешняя освещенность. Но бумага и электронные носители - это абсолютно разные устройства, которые работают по-разному", - констатировала врач-офтальмолог.