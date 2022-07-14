Риск возникновения болезни Альцгеймера связали с нарушением сна

Нарушение сна и воспалительные процессы в мозге связаны с повышением риска возникновения болезни Альцгеймера, выяснили нейробиологи из Калифорнийского университета. Исследование было опубликовано в журнале Sleep, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, возрастное увеличение воспаления в мозге оказывает негативное влияние на связанные с болезнью Альцгеймера тау-белки и целостность синапсов нейронов. Это приводит к дефициту способности мозга генерировать сигма-ритм (сигма-ритм появляется в начальной стадии медленного сна, которая следует непосредственно за дремотой), что способствует возрастному ухудшению памяти у пожилых людей.

Ученые обследовали 58 людей в возрасте от 50 до 60 лет с когнитивными нарушениями. Важным фактором было то, что у добровольцев не было характерных для болезни Альцгеймера бета-амилоидных бляшек или нейрофибриллярных клубков.

Ученые следили за сном пациентов с помощью электроэнцефалографии высокой плотности, чтобы отобразить экспрессию мозговых волн во время сна, и оценивалось сохранение памяти в течение ночи. Участники также прошли люмбальную пункцию, чтобы можно было исследовать биомаркеры воспаления центральной нервной системы в спинномозговой жидкости.

Исследователи обнаружили, что активация двух типов глиальных клеток - микроглии и астроцитов, которые вызывают воспаление мозга - была связана с нарушением экспрессии сигма-ритма. Таким образом дефицит сна и воспаление могут быть одними из самых ранних признаков болезни Альцгеймера.