Найден перспективный способ лечения болезни Альцгеймера

Исследователи Техасского университета разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера, включающий полный обмен крови. Работа ученых была опубликована в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, такой метод эффективно снижает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера.

Теория ученых была проверена на мышах. Исследовательская группа провела серию процедур переливания крови мышами, страдающими болезнью Альцгеймера, от здоровых. Эксперименты показали, что количество неправильно свернутого белка, провоцирующего развитие болезни, сократилось.

Ученые считают, что подобный способ удаления амилоидных бляшек - многообещающий метод лечения болезни Альцгеймера.