Ученые разработали новый метод диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали новый метод диагностирования болезни Паркинсона на ранних стадиях. Как передает Day.Az, работа ученых была опубликована в журнале Science Advances.
Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое невозможно диагностировать на ранних стадиях. Исследователи считают, что клеточные изменения при болезни Паркинсона могут быть выявлены путем адаптации МРТ спинномозговой жидкости с использованием разных контрастных веществ.
Разработанный метод позволил им изучить полосатое тело мозга, которое перестает нормально функционировать во время прогрессирования болезни Паркинсона, и выявить биологические изменения в ткани полосатого тела.
Эти изменения были связаны с ранними стадиями болезни Паркинсона и двигательной дисфункцией пациентов. Ранее эти измерения могли быть идентифицированы только после смерти пациента. По словам ученых, их метод поможет диагностировать болезнь на ранних стадиях.
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