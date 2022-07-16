Врач назвал причины скачков давления

Причины скачков давления назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, это состояние может быть связано с неправильно подобранными медикаментами.

"Скорее всего, тех лекарств, которые человек принимает, не хватает. Под действием препарата давление падает быстро, и, чем ниже падает, тем выше подскакивает", - пояснил доктор.

Кроме того, у пожилых людей показатели давления могут различаться в сидячем и лежачем положении. "Когда человек садится, кровь уходит в ноги и давление повышается. Проблема типичная для пожилых. Лечащему врачу нужно обратить на это внимание", - подчеркнул Мясников.

Эксперт призвал не заниматься самолечением при проблемах с давлением. По его словам, скорректировать терапию может только специалист. "С этим играться нельзя", - заявил Мясников.