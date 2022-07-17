Вирусолог оценил опасность подвида омикрон-штамма "кентавр"

Опасность нового подвида омикрон-штамма, получившего название "кентавр", оценил вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Комментарий эксперта приводит радиостанция КП, передает Day.Az.

"Если я правильно помню, то это BA.5, новый вариант вируса, который дал повышение заболеваемости во многих странах. Он сейчас практически подошел к концу. Около одного миллиона заболевших в день. 900 тысяч, миллион - это довольно много, но существенно меньше, чем было на основном пике инфекции, вызванной омикроном, в январе и феврале", - сообщил Альтштейн.

По словам вирусолога, "кентавр" может прийти в Россию, однако нет оснований думать, что вспышка будет тяжелой. Альтштейн напомнил, что процент умерших по мере роста заболеваемости ковидом остается очень низким.