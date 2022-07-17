Назван новый симптом, характерный для оспы обезьян

Врач-педиатр, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что одним из симптомов оспы обезьян может быть боль в горле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При оспе обезьян преобладают симптомы вирусной инфекции. Поэтому здесь могут присутствовать и боли в горле, и общее недомогание, и лихорадка, и болезненность лимфоузлов. Но самое главное - это сыпь, которая имеет стадийный, симметричный, системный характер", - сказал он URA.RU.

Специалист отметил, что боль в горле может возникать на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома и может быть связана с воспалением шейных и подчелюстных лимфоузлов.

По словам Токарева, заболевание при легком течение можно перепутать с аллергией, поэтому при возникновении сыпи лучше обратиться к врачу.