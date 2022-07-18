Врач рассказала, как легко просыпаться по утрам

Чтобы легко вставать по утрам, необходимо перестать есть на ночь и спать в хорошо проветренном помещении, сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, поменять привычные биоритмы довольно сложно, но возможно. Два основных правила, которые помогут легко просыпаться утром - перестать есть на ночь и найти для себя мотивацию вставать рано.

"Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче", - посоветовала эксперт.

Не стоит переставлять будильник, давая себе дополнительные пять минут, это только усложнит попытки проснуться. Сразу после пробуждения нужно открыть шторы и впустить в помещение солнечный свет. Хорошему сну и легкому пробуждению также способствует физическая активность.