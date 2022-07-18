Генетики подтвердили связь болезни Альцгеймера с заболеваниями ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта генетически связаны с болезнью Альцгеймера и, возможно, повышают риски ее развития, влияя на уровень холестерина в организме, предполагают генетики из Университета Эдит Коуэн в Австралии. Об этом они рассказали в статье в журнале Communications Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более ранние исследования уже предполагали такую связь, но что именно за ней лежит, оставалось неясным.

Исследователи проанализировали ряд работ, каждая из которых охватывала генетические данные до 400 тыс. человек. Исследователи обнаружили сходства генетических профилей людей с болезнью Альцгеймера и различными заболеваниями ЖКТ: гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой желудка, синдромом раздраженного кишечника и другим

"Эти результаты предоставляют дополнительные доказательства в поддержку концепции оси "кишечник-мозг", двусторонней связи между когнитивными и эмоциональными центрами мозга и функционированием кишечника", - отметили авторы работы.

Также исследователи обратили внимание, что и с заболеваниями кишечника, и с риском развития болезни Альцгеймера коррелировал повышенный уровень холестерина. В частности, он был связан с более выраженной дегенерацией мозга и последующими когнитивными нарушениями.

На липидный обмен может влиять, в частности, активность поражающих ЖКТ бактерий H.pylori, отмечают ученые. Хотя гипотеза требует дополнительного изучения, не исключено, что борьба с кишечными бактериями и нормализация уровня холестерина способны снизить риски развития болезни Альцгеймера или, по крайней мере, сдержать симптомы.