Врач назвала самые полезные перекусы

В качестве правильных перекусов, которые помогут снизить чувство голода и не способствуют набору лишнего веса, подойдут кисломолочные продукты, фрукты, овощи и орехи, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, существуют два варианта перекусов, одни помогают продержаться до следующего приема пищи, другие его заменяют. Если очень хочется есть, а до обеда еще далеко, то уменьшить чувство голода может баночка несладкого йогурта, фрукты или горсть орехов.

"Если хочется просто чего-то пожевать, то это могут быть кусочки сельдерея, морковки, болгарского перца, огурца, помидора, можно сделать это со специями. Это лучше, чем чипсы, конфеты или чай с печеньем. От чая с печеньем мы точно поправимся, а от нарезанных овощей со специями - нет", - рассказала диетолог.

Если полезный перекус должен заменить полноценный прием пищи, то лучше отдать предпочтение бутербродам из цельнозернового хлеба с зеленью и кусочком курицы.