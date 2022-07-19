Ударные дозы витамина B6 помогают бороться с тревожностью и депрессией

Исследователи из Редингского университета выяснили, что ежедневный прием 50 доз витамина B6 снижает тревожность и смягчает симптомы депрессии. При этом витамин B12 подобного эффекта не вызвал. Исследование опубликовано в журнале Human Psychopharmacology Clinical and Experimental, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психофармакологи разделили более 300 участников эксперимента на три группы: одни во время еды принимали 50-кратную дозу витамина B6, а другие - такое же количество витамина B12 или плацебо. Все участники - молодые мужчины и женщины старше 18 лет. Эксперимент продлился один месяц. В конце работы участники прошли тесты, которые оценивали их психоэмоциональное состояние. Оно значительно улучшилось в группе, которая принимала витамин B6, но не изменилось у принимавших плацебо. Витамин B12 имел небольшой эффект, несравнимый с действием B6.

Такой эффект может быть связан с повышенной выработкой гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) - вещества, тормозящего нервную систему и обладающего успокоительным действием. У участников наблюдались легкие побочные эффекты, затрагивающие зрение. Авторы исследования признают, что выводы делать еще рано, а антидепрессивное действие витамина B6 гораздо слабее, чем у медикаментов. Но если их результаты подтвердятся, то пациенты с депрессией могут рассчитывать на еще одно средство терапии в дополнение к стандартным препаратам.