У коронавируса может появиться новая опасная мутация в случае, если его обнаружили у лебедей. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"А вот это уже серьезный расколбас. Куры недалече, а также перелетные", - написала биолог.

Она заподозрила, что сам факт заражения COVID-19 может быть недостоверен, и предположила, что на птицу "просто туристы начихали".

О том, что у лебедей обнаружили коронавирус, написал врач Александр Соловьев в Telegram. Он сообщил, что случай заражения зафиксирован в провинции Цзянси в Китае.