Ученые открыли пользу гонореи для женщин древности

Американские ученые из Калифорнийского и Принстонского университетов выяснили, что гонорея у древних женщин могла оказать положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. В результате женские особи стали доживать до менопаузы в здравом уме, говорится в результатах опубликованного в журнале Molecular Biology and Evolution исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что до этого исследования специалисты сравнивали геномы человека и шимпанзе, после чего выяснили, что люди обладают уникальной версией гена CD33 - рецептора, который транслируется в иммунных клетках. Стандартный рецептор CD33 связывается с сиаловой кислотой, которой покрыты все человеческие клетки. Когда иммунитет воспринимает кислоту через рецептор, он распознает другую клетку как часть организма и не начинает ее атаковать.

Этот же рецептор экспрессируется в иммунных клетках мозга - микроглиях. Там он позволяет контролировать нейровоспаление. Эти микроглии, как отмечают ученые, выполняют особую роль в изъятии поврежденных клеток мозга и амилоидных бляшек, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера. Связываясь с сиаловой кислотой на бляшках, рецепторы CD33 подавляют функцию микроглий, из-за чего повышается риск развития слабоумия. У мутации же CD33 нет сайта связывания сиаловой кислоты, из-за чего микроглии могут разрушать поврежденные клетки мозга. Чем выше уровень этого гена, тем лучше защита от начала болезни Альцгеймера, считают специалисты.

Оказалось, что этой версии гена не было ни у денисовцев, ни у неандертальцев. Из-за этого ученые предположили, что мутация помогла предкам современного человека лучше приспособиться к выживанию потомства - в этом популяции могло помочь увеличение продолжительности жизни женщин, которые могли бы помогать растить детей.

Авторы работы выразили предположение, что изменение в рецепторе CD33 имеет связь с патогенными бактериями, например с микроорганизмом, который вызывает гонорею. Оказалось, что гонококки покрывают себя такой же сиаловой кислотой, с которой связывается ген CD33.

Мутация CD33, как считают ученые, возникла как адаптация человека к различным патогенам. В конечном счете предки человека, защитившись от гонореи, приобрели и некоторую защиту от старческой деменции.