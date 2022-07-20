Врач предупредила об опасности заменителей сахара во время диеты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Анна Киселева предостерегла россиян от попыток отказаться от сахара в пользу его заменителей, это может привести к ожирению, сообщила специалист в беседе с mk.ru, передает Day.Az.

Употребление сахарозаменителей не поможет сбросить лишний вес, искусственный сахар не содержит калорий, но при этом провоцирует повышение аппетита. На фоне подсластителей растет уровень гормонов, отвечающих за насыщение, и человек начинает есть еще больше.

"Среди сахарозаменителей есть не всегда полезные вещества. Таким является, например, фруктоза. Она метаболизируется без контроля гормонов и откладывается в виде жира. При этом глюкоза может расходоваться в организме, а фруктоза только запасаться. Она является одним из самых сильных веществ, приводящих к ожирению, а также к нарушению пищевого поведения", - сообщила диетолог.

Врач также отметила, что на диете не стоит отказываться от сахара совсем, важно правильно вписать его в рацион и не переедать.