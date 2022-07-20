Врач объяснила, почему нельзя мыть голову перед сном

Если не просушить волосы и лечь спать в прохладном помещении, то может возникнуть спазм сосудов и переохлаждение, что грозит головной болью, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-дерматолог Анна Карпова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Привычка ложиться спать с мокрой головой может нанести вред здоровью, при контакте с подушкой, набитой пером или пухом, возможно появление клещей, которые могут спровоцировать развитие аллергических реакций. Также лучше не спать с непросушенными волосами в прохладном помещении.

"Может возникнуть спазм сосудов с последующим возникновением головной боли, а также появлением признаков простуды. Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества", - предупредила врач.

Специалист также отметила, что желательно сушить голову не менее чем за 20-30 минут до сна и порекомендовала не использовать наволочки из грубых материалов, лучше отдать предпочтение шелку.