Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей

Боль без видимых причин может возникнуть на нервной почве, считает врач-невролог Андрей Шкаровский. В интервью для "Доктор Питер" он назвал способ отличить нервную боль от настоящей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что вообще такое боль? Если совсем упрощать, то это неприятная физически и эмоционально реакция на повреждение организма", - объяснил невролог. Без боли, сообщил Шкаровский, человек постоянно бы получал травмы и подвергался смертельной опасности, поэтому неприятные ощущения являются своеобразным предупреждением от организма. Но бывают и случаи, когда боль не связана с физическими проблемами, возникает без видимых на то причин и не проходит от приема таблеток, отметил невролог. В таком случае можно говорить о боли на нервной почве.

Врач перечислил несколько главных отличий психогенной боли от "классической". Так, последняя возникает из-за реакции рецепторов на повреждение тканей, а при психогенной триггером боли может стать тяжелое событие в жизни человека, которое отразилось на физическом уровне. "Боль душевная некоторыми пациентами оценивается, как нестерпимая, сковывающая, поглощающая все мысли и все тело. Схожие слова могут произносить страдающие и от хронических онкологических болей", - подчеркнул врач.

Кроме того, невролог отметил, что, если пациент с физическим недугом не может найти себе место, бледен и беспокоен, то пациент с нервной болью может жаловаться на неприятные ощущения, но при этом спокойно сидеть на приеме у врача.

Также при психогенной боли пациенту трудно определить локализацию и источник проблемы в отличие от "классической" боли, при которой люди точно могут указать место болевых ощущений. Шкаровский уверен, что опытный невролог почти во всех случаях рано или поздно сможет определить истинную причину жалоб. Главное, по его мнению, желание врача и терпение у пациента. В заключение эксперт предупредил, что, если от нестерпимых ощущений не спасают назначенные препараты, но при этом успокоительные и антидепрессанты дают обезболивающий эффект, то скорее всего, боль носит именно психогенный характер.