Травмы глаз в пейнтболе в четверти случаев приводят к потере зрения

Исследователи из Чикагского университета выяснили, что всего за год в клинику при университете были госпитализированы 20 человек с травмами глаза, полученными при игре в пейнтбол, причем 12 из них потребовалась операция на глазах, а пятеро пациентов навсегда ослепли на один глаз. Исследование опубликовано в American Journal of Ophthalmology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шары для пейнтбола после выстрела могут разгоняться до 91 м/с. Несмотря на наличие у игроков экипировки, попадание такого снаряда в лицо может привести к тяжелейшим травмам. Исследователи изучили 20 пациентов, получивших травмы глаз при игре в пейнтбол в период с января 2020 года по декабрь 2021.

В 12 случаях пациентам потребовалась операция, причем у половины из них было разорвано глазное яблоко, но его получилось сшить. Еще троим глазное яблоко удалили, оставив склеру для поддержки глазного протеза. Когда глаз нельзя спасти, его необходимо удалить из-за риска заражения или возможного аутоиммунного ответа, которое может поразить противоположный глаз. В общей сложности пять пациентов навсегда ослепли на один глаз.

Потеря глаза может изменить жизнь человека и привести к новым травмам из-за нарушения восприятия глубины и отсутствия периферийного зрения. При попадании шара в ухо или шею последствия тоже могут быть крайне серьезными.

"Если мяч попадет вам точно в ухо, он не только вызовет гематому, которая может убить хрящ вашего уха, но еще и может попасть прямо в канал, разорвав барабанную перепонку и слуховые косточки. Эти пейнтбольные ружья, хотя они и нелетальное оружие, все же потенциально очень опасны. То, что что-то не может кого-то убить, не означает, что оно не может нанести необратимый ущерб. А иногда это может быть даже хуже", - комментирует доктор Райан Стэнтон представитель Американского колледжа врачей скорой помощи и врач скорой помощи в Лексингтоне, штат Кентукки, не участвовавший в исследовании.

Авторы считают, что в каждом пейнтбольном клубе должны иметься шлемы и маски, а до посетителей необходимо доносить информацию о потенциальной опасности игрушечного оружия.